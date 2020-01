SUSPEITO DE ESTUPRAR CRIANÇA DE 03 ANOS É PRESO EM CROATÁ

Um homem de 21 anos suspeito de estuprar a enteada de apenas 03 anos foi preso no município de Croatá, na Serra da Ibiapaba. A prisão ocorreu na manhã desta terça (07/01), no Sitio São Francisco, na zona rural do município. De acordo com informações do Subtenente Menezes, a mãe informou ao policiamento que o crime teria ocorrido na segunda (06/01) quando ela precisou ir a outro município e deixou a filha aos cuidados do companheiro. Hoje, ao suspeitar do que tinha acontecido, ela levou a criança ao hospital, onde teve convicção de que o crime teria de fato acontecido. O homem foi localizado pelos policiais e conduzido a Delegacia de Guaraciaba do Norte, onde foi autuado por crime de estupro de vulnerável.





(Ibiapaba 24 horas)