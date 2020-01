HOJE TEM GUARANY X FERROVIÁRIO NO JUNCÃO; MULHER NÃO PAGA

Após goleada na estreia, Barbalha visita Pacajus e busca manter invencibilidade.

A estreia do Campeonato Cearense com quatro jogos praticamente simultâneos no último domingo (5) despontou Barbalha e Guarany de Sobral na liderança da primeira fase.





Mas apenas três dias após a primeira partida, os times já voltam a campo nesta quarta-feira (8) para a segunda rodada. Com três confrontos à tarde e um à noite, a expectativa é de uma nova movimentação na tabela do campeonato.





Os jogos que abrem a rodada se iniciam às 15h30: o Floresta recebe o Caucaia no Elzir Cabral, enquanto que o Atlético-CE enfrenta o Horizonte no Raimundão. Às 16 horas, a bola rola para Pacajus e Barbalha, no estádio João Ronaldo, em Pacajus.





À noite (21h30), o Guarany de Sobral fará o primeiro jogo em seus domínios. Será contra o Ferroviário, que cedeu o empate para o Atlético-CE na primeira rodada. A novidade para enfrentar o Guarasol será a regularização de Léo Bahia e Eriky, que se juntam ao grupo coral e estão aptos para a partida.





Provável Guarany de Sobral: Mauro; Zé Augusto, Olávio, Max Oliveira e Carlão; Zé Aquiraz, Lincoln e Esquerdinha; Batuta, Ciel e Siloé.





Provável Ferroviário: Nícolas; Jonas, Diego Bispo, Magno Alves e Elves; Felipe Macena, Magno, Wellington Rato e Guilherme; Yago e Tito.





Com informações do Globo Esporte

Foto: Lucas Catrib