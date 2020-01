UNINTA: Programa de Mestrado em Biotecnologia prorroga inscrições para a seleção 2020.1

A coordenação do Programa de Mestrado em Biotecnologia do Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que as inscrições para a seleção 2020.1 foram prorrogadas até o dia 28 de janeiro. São ofertadas 8 vagas.





De acordo com o edital, “poderão se inscrever candidatos que possuam cursos de graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação, em Bacharelado ou Licenciatura em Biotecnologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Química, Zootecnia e outros cursos que a comissão de seleção designada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia considere relacionados ao programa”.





As regras para o envio da documentação devem ser consultadas no edital, bem como mais informações sobre o processo.





O candidatos egressos do UNINTA, a partir do semestre 2016.1, terão 100% de bolsa para cursar o mestrado, caso sejam aprovados na prova de seleção. Mais informações devem ser consultadas no edital.