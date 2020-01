Tudo começou com carícias até conjunção carnal: garota de 16 anos denuncia o pai

Após cinco anos de abuso sexuais, uma adolescente, de 16 anos, de Cuiabá, denunciou o pai à Polícia Militar e ao Conselho Tutelar quarta (22), tentando dar um fim nisso.





Ela afirma que o último estupro ocorreu no domingo (19) e ela, cansada da situação, detalhou que os abusos ocorrem desde os 11 anos, quando ele a molestava. A mãe, que estava junto, afirmou nunca ter percebido os crimes.





De acordo com o boletim de ocorrência, a menina relatou junto com a mãe a polícia que o pai, 41, começou a série de abusos passando a mãos nas partes íntimas dela. Com a evulão dos episódios, que começaram a ocorrer com frequência, houve conjunção carnal diversas vezes.





No último domingo ele a estuprou duas vezes, o que leva a crer em uma escalada de violência sem fim. !





A adolescente afirma que é impedida de sair de casa e não pode fazer amigos e que o pai se aproveita da situação quando ela está sozinha para cometer os abusos.





A vítima diz ter muito medo da reação do pai, que é agressivo e faz uso de bebida alcoólica. Ele já ameaçou de morte a família, conforme ela. O crime foi registrado, mas o suspeito não foi preso. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso.





Fonte: RDNEWS