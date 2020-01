UNINTA e FNT Sobral estão com inscrições abertas para o Processo Seletivo Agendado 2020.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) e a Faculdade Novo Tempo de Sobral (FNT), instituições pertencentes a mantenedora Associação Igreja Adventista Missionária, tornaram público o edital do Processo Seletivo Unificado e Agendado 2020.1 para os cursos de graduação presencial.





O edital tem a disposição de 800 vagas para os cursos do UNINTA e 180 para a FNT. As inscrições para as primeiras provas estão abertas e se encerram em 15 de janeiro; a realização dos testes deverá acontecer entre os dias 20 à 23 do mesmo mês.





As inscrições para o segundo período de provas iniciará em 16 de janeiro e se encerrará em 05 de fevereiro; a realização dos testes deverá acontecer entre os dias 10 à 13 do mesmo mês.