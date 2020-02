39 Guardas Municipais tomarão posse na próxima terça-feira (05), em Sobral

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da segurança e cidadania (Sesec), dará posse na próxima terça-feira (04), aos 39 Guardas Civis Municipais, remanescentes do Concurso Público destinado ao provimento de cargos efetivos da GCMS. A solenidade está previsto para acontecer, a partir das 11 horas, no auditório do Centro de Convenções de Sobral.





Com a nova convocação, o efetivo da GCMS passa a contar com 266 homens e mulheres que terão como principal atribuição zelar pelo patrimônio público, bens e serviços, e claro, servir bem a comunidade de Sobral.





Os novos servidores foram aprovados no concurso público iniciado ainda em 2016, pela Prefeitura de Sobral, tendo permanecidos em cadastro de reserva até a sua convocação para ocupar as vagas remanescentes de concursos já prestados anteriormente. Todos os convocados já se encontravam prontos para a função, tendo passado por um curso de formação.





(Blog do Célio Brito)