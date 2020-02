“A situação está sob controle”, afirma Moro sobre o Ceará

Ministro chegou ao estado acompanhado do general Fernando Azevedo e de André Mendonça.

Conforme anunciado na semana passada, o ministro Sergio Moro chegou em Fortaleza, no Ceará, na manhã desta segunda-feira (24), para acompanhar a Operação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no estado. Moro sobrevoou a região ao lado do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo, e do Advgado-Geral da União (AGU) André Mendonça.





– É tempo de superar a crise e serenar os ânimos. Servir e proteger acima de tudo – declarou o ministro no Twitter.





O Ceará registrou um aumento no número de assassinatos após o motim dos policiais militares. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o estado registrou 150 homicídios entre a última quarta-feira (19) e a manhã desta segunda.





– Não é uma situação de absoluta desordem nas ruas. As pessoas estão circulando nas ruas. Não existem, por exemplo, saques nem nada disso a estabelecimentos comerciais. Então, a situação está sob controle. Claro que dentro de um contexto relativamente difícil em que parte da polícia estadual está paralisada – avaliou Moro.





(Pleno News)