ABANDONO: MURO DA ANTIGA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DESABA

Parte do muro do prédio onde funcionou a Delegacia de Polícia Civil, localizado na rua Cel. Rangel, Centro, desabou na manhã desta sexta-feira (28), e por pouco não aconteceu a tragédia.





O prédio está em total estado de abandono e as autoridades não tomam nenhuma providência no sentido de resolver os problemas. O local está servindo de ponto de apoio para usuários de drogas, que utilizam o local para realizarem sua necessidades fisiológicas, além do forte odor que exala do local.

Fotos Jorge Alves