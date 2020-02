Ações extraordinárias da Polícia Civil do Ceará resultam em prisões e apreensão de drogas e arma nas últimas 24 horas

As ações de patrulhamento realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quinta-feira (27) e madrugada de hoje (28), resultaram em diversas prisões e apreensões de drogas e arma de fogo, além da recuperação de veículos e bens oriundos de crimes patrimoniais. No total, 132 equipes, com cerca de 500 policiais civis, reforçam a segurança em Fortaleza, Região Metropolitana de Fortaleza e Interior do Estado.





O delegado geral do Ceará, Marcus Rattacaso, ressalta o trabalho dos policiais civis no serviço extraordinário. “O que mais importa nesse momento é promover a segurança da sociedade que precisa da segurança pública. As ações diárias demonstram o esforço da Polícia Civil em proteger a sociedade. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os policiais civis, delegados, escrivães, inspetores, equipe administrativa, pelo compromisso que está tendo com a sociedade cearense e com o Governo do Estado”, disse Rattacaso.





Em Fortaleza, policiais civis prenderam, nesta madrugada (28), três suspeitos de praticarem um roubo a uma loja de açaí no bairro Vila Peri. O crime ocorreu, na noite de ontem, e os homens foram presos em poucas horas após o fato. Com eles foram apreendidos nove aparelhos celulares, duas maquinetas de cartão de crédito, balaclavas, um relógio, uma balança de precisão e a quantia de R$ 130,00 em espécie. Os homens, com idades entre 20 e 24 anos, foram presos após diligências policiais.





Horas antes, policiais civis, em patrulhamento pelas ruas do Centro de Fortaleza, prenderam em flagrante um homem de 25 anos, sem antecedentes criminais. Os policiais foram alertados, por populares, de um roubo a transporte coletivo que acabara de acontecer. Com as informações, os policiais civis capturaram o homem ainda em posse dos bens da vítima. Foram recuperados um celular, uma bolsa e a quantia de R$ 150,00. O preso foi conduzido à sede do 34º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante.





Em Maranguape, os policiais civis prenderam um homem de 18 anos que guardava munições. No total, a Polícia Civil aprendeu 43 munições de calibres .40 e 9 milímetros. A ação ocorreu no bairro Área Verde. O homem foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo.





Recuperação de bens





As abordagens dos policiais civis resultaram ainda na recuperação de carros e motos nos bairros Barra do Ceará (AIS 8), Demócrito Rocha (AIS 5) e Papicu (AIS 10) em Fortaleza. Já na RMF foram recuperadas motos em Horizonte (AIS 13), Pacajus e Maracanaú (ambas na AIS 12). Em Paraipaba (AIS 11), a Polícia Civil recuperou cinco motos que foram roubadas no período do Carnaval, além de quatro celulares de alto valor. No município de Cascavel (AIS 13), os policiais civis apreenderam uma motocicleta clonada com registro de 93 multas. Na Região Sul, foram recuperados veículos em Quixeramobim (AIS 20) e Iguatu (AIS 21), este último, a Polícia localizou um ponto que servia de desmanche de veículos e apreendeu uma motocicleta com queixa de roubo.





Combate ao tráfico de drogas em Milhã





Os policiais civis da Delegacia Regional de Senador Pompeu apreenderam mais de 360 pinos de cocaína prontos para comercialização, além de maconha, um revólver calibre 38 municiado, três celulares e a quantia de R$ 4,9 mil em espécie. A ação policial ocorreu na cidade de Milhã (AIS 20). Lá, foram presos dois homens, com idades de 19 e 27 anos, este último considerado o chefe do tráfico de drogas da cidade. Eles já possuem antecedentes criminais por roubo, receptação e homicídio.

Recuperação de bens avaliados em Sobral





Um adolescente de 17 anos, que já responde a nove atos infracionais por roubos, furtos e tráfico de drogas, foi apreendido no bairro Parque Silvana II, em Sobral (AIS 14), após investigações desenvolvidas pela Polícia Civil. O adolescente é suspeito de praticar um furto a residência mediante arrombamento e de subtrair diversos bens do local. Ele é investigado ainda pelo roubo de um aparelho celular de uma jovem, após o arrombamento da residência. Na casa onde ele se encontrava, os policiais civis recuperaram os bens furtados avaliados em R$ 18 mil. O infrator foi conduzido à sede da Delegacia Regional de Sobral, onde foi novamente autuado em um ato infracional.





(SSPDS/CE)