Alexandre Garcia: “Na Alemanha ou em Sobral, atropelar gente é coisa de desequilibrado”

Em artigo publicado na Gazeta do Povo, o Jornalista Alexandre Garcia fez um comparativo entre o atentado por atropelamento na Alemanha e a tentativa de Cid Gomes de atropelar policiais militares grevista em Sobral, Ceará.





“Na Alemanha, numa cidade de 7 mil habitantes, um sujeito de 29 anos atropelou dezenas de pessoas que estavam na rua pulando carnaval. Ele foi preso. A polícia disse que não sabe se foi um desequilibrado. Eu acrescento à fala da polícia: será que não é um desequilibrado que andou vendo as notícias de Sobral, no Ceará? Ele viu aquilo e pensou que deveria atropelar as pessoas.”, afirmou o jornalista Alexandre Garcia.





Garcia também comentou que os ministros Sergio Moro e Fernando Azevedo e o advogado-Geral da União, André Mendonça, inspecionaram a segurança pública em Fortaleza nesta segunda-feira (24), mas chegaram à conclusão de que a cidade está tranquila e não há tumulto nas ruas de Sobral.





Fonte: Gazeta do Povo