BARROQUINHA-CE: INDIVÍDUO SACA REVÓLVER E EXECUTA COM TIROS NA CABEÇA O PRÓPRIO IRMÃO

Infelizmente a PM registrou um crime homicídio a bala ni final da manhã desta quarta-feira, 19, em Barroquinha. Lamentavelmente esse é o primeiro homicídio do ano de 2020. A vítima foi identificada como Mateus Sousa Rufino, de 20 anos. O acusado é seu irmão de apenas 18 anos identificado como Natanael Sousa Rufino, o qual está foragido.





Rixa entre irmãos





Conforme as primeiras informações colhidas pelo Camocim Polícia 24h, era por volta de 11h30 quando os dois irmãos iniciaram uma briga no bairro Campo do Edmário. Um dos indivíduos identificado com Natanael estava armado com um revólver, sacou a arma e descarregou todos os tiros em seu irmão, acertando a cabeça, rosto, tórax, braço e costas. Imediatamente uma ambulância foi acionada e socorreu a vítima para o HDMA, em Camocim. Infelizmente a vítima não resistiu às várias lesões e veio a óbito. De acordo com os familiares, os irmãos já mantinham uma rixa entre eles, inclusive já haviam brigado algumas vezes. O corpo do jovem foi conduzido para o IML de Sobral.





(Camocim Polícia 24h)