CGD DETERMINA RECOLHIMENTO DE ARMA DO CABO SABINO

Na edição do diário oficial do Estado da última sexta-feira, a Controladoria Geral de Disciplina publicou uma portaria, onde estabelece a a aplicação das sanções administrativas a militares suspeitos de participarem do movimento paredista, por parte da policia militar realizado desde a última terça-feira.





Entre os nomes mencionados na portaria, está o do ex-deputado federal, Cabo Sabino, citado como uma das lideranças do movimento contra a propostas de reajuste da categoria.





A portaria estabelece o recolhimento de itens de caráter funcional que estejam de posse do servidor como a identificação funcional, distintivo, arma, e até as algemas que estejam em posse do servidor.





O documento ressalta o histórico de participação de Cabo Sabino a frente de Associações vinculadas a agentes da área de segurança, como a APS – Associação dos Profissionais de Segurança, além da participação dele, como uma das lideranças do movimento paredista da polícia militares e dos bombeiros, em Janeiro de 2012, quando as categorias paralisaram as atividades, também por reajuste salarial.





O documento ressalta ainda que Cabo Sabino mesmo sendo militar estadual, na condição de reserva remunerada, está sujeito ao Código Disciplinar da CGD.





(Tribuna do Ceará)

Foto: Reprodução