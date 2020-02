Família carbonizada: Suspeito preso acusa filha e namorada

Em depoimento, homem afirmou que as duas concordaram em matar a família.





Um dos suspeitos de assassinar uma família e carbonizar os corpos em São Paulo disse que a filha das vítimas e a namorada dela participaram do crime. Em depoimento à Polícia Civil, Juliano de Oliveira Ramos Júnior, preso nesta segunda-feira (3), confessou que participou do ato. Ele é primo de Carina Ramos, namorada de Ana Flávia Gonçalves. A informação foi dada pelo portal G1.

Família foi achada carbonizada dentro do carro





Ana é filha de Romuyuki e Flaviana Gonçalves e irmã de Juan Victor, as vítimas. Os três foram encontrados mortos e carbonizados dentro de um carro no dia 28 de janeiro em São Bernardo do Campo.





Juliano de Oliveira disse à Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo que ele, mais dois comparsas, Carina e Ana Flávia planejaram o roubo à residência da família após a informação de que havia R$ 85 mil guardados lá.





No dia do crime, eles não encontraram o dinheiro no cofre. Por isso, o grupo torturou a família e decidiu matar os três. O homem afirmou ainda que Carina e Ana Flávia concordaram com os assassinatos.

Carina Ramos e Ana Flávia Menezes são suspeitas do crime





Além de Juliano, outros dois suspeitos foram presos: Guilherme Ramos da Silva e Michael Robert dos Santos. A polícia ainda procura uma sexta pessoa que participou do crime.





As jovens negam participação no assassinato.