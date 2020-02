CEARÁ TEM DEZ AÇUDES SANGRANDO!

Fechando o mês de início da quadra chuvosa, dez açudes no Ceará estão sangrando, segundo o monitoramento feito pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O número é o dobro do apurado por O POVO no último dia 20. Além destes, há também 18 açudes com nível de água em mais de 90% da capacidade, quase o triplo dos sete que estavam nesta situação no último levantamento. Outros 90 reservatórios permanecem em estado de preocupação, com menos de 30% do volume preenchido, mesmo número da verificação anterior. A Cogerh monitora ao todo 155 açudes no Estado.





