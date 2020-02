Filme “Democracia em Vertigem” é derrotado no Oscar

Na disputa pelo prêmio de Melhor Documentário no Oscar 2020, o filme Democracia em Vertigem não levou a estatueta na noite deste domingo 9, durante cerimônia em Los Angeles, o filme saiu derrotado para uma produção americana.





O documentário emplaca uma narrariva de esquerda sobre os fatos que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff.





A produção do documentário com viés de esquerda de Petra Costa tinha como concorrentes: Indústria Americana, de Steven Bognar e Julia Reichert; The Cave, de Feras Fayyad; For Sama, de Waad Al Kateab e Edward Watts; e Honeyland, de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov.





Indústria Americana levou o prêmio.





(P.News)