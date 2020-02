GREVE DA PM: GUARDAS MUNICIPAIS DE SOBRAL AUXILIAM NO PATRULHAMENTO DA CIDADE

Com a paralisação de parte da corporação dos policiais militares do Ceará, Guardas Civis de Sobral, agora reforçam e dão apoio e segurança nas ruas de Sobral e nos distritos mais populosos, para trazer tranquilidade. São inúmeras equipes formadas por viaturas, equipes de moto patrulhamento, 4 equipes do ROMU, realizando policiamento ostensivo e preventivo (com base na lei Federal 13.022), principalmente buscando dá uma maior sensação de segurança neste momento tão delicado.

