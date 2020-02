Greve de policiais já atinge 36 cidades cearenses e em Fortaleza a Polícia Civil substitui a PM no patrulhamento

Trinta e seis cidades cearenses já registram a paralisação das unidades operacionais da Polícia Militar. Batalhões, companhias, pelotões e destacamentos estão com as portas fechadas e as viaturas com pneus secos, sem condições de realizar rondas ou atender às ocorrências. O balanço foi feito no começo da manhã de hoje pelos grevistas. Policiais e bombeiros militares deflagraram a paralisação na tarde de ontem (18), na Capital.





Durante a madrugada desta quarta-feira, o policiamento das ruas da Capital e de sua Região Metropolitana foi feito por equipes de várias delegacias e unifdades especializadas da Polícia Civil, convocadas em regime de urgência pela Delegacia Geral atendendo á determinação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Policiais civis saíram da sede do Complexo das Delegacias Especializadas (Code), no bairro de Fátima, em comboios e foram distribuídos por vários bairros de Fortaleza e cidades da RMF. O objetivo era impedir assaltos, arrastões e ataques a coletivos.





Mortes





Mesmo com a Polícia Civil nas ruas, pelo menos, quatro homicídios foram registrados na Grande Fortaleza, entre a noite de ontem e madrugada de hoje. Os crimes aconteceram nos bairros Planalto Picí e Vila Manuel Sátiro, além de Pacatuba (Distrito de Pavuna) e Maranguape (bairro Novo Maranguape). Já no interior do estado, um assassinato ocorreu em Juazeiro do Norte.





Veja as cidades onde a greve dos policiais e bombeiros militares afetou o policiamento:





Na Capital:





Estão de portas fechadas os quartéis do 18º BPM (Antônio Bezerra), 17º BPM (Conjunto Ceará) e Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur)





Na Região Metropolitana de Fortaleza:





Sem policiamento da PM as cidades de Pacajus, Caucaia, Eusébio, Cascavel, Maranguape, Maracanaú, Pacatuba, Pacajus, Chorozinho, Horizonte e São Gonçalo do Amarante.





No Interior Norte:





Redenção, Sobral, Canindé, Itapipoca, Ubajara, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Carnaubal, Viçosa do Ceará, Camocim e Guaramiranga.





No Interior Sul:





Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Aracati, Fortim, Caririaçu, Aurora, Granjeiro, Russas e Iguatu.





(Fernando Ribeiro)