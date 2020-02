Homem é preso suspeito de estuprar a própria filha em Parnaíba

Um homem identificado como Júlio Maria de Souza, de 32 anos, foi preso na segunda-feira (03/02), suspeito de estupro contra a própria filha, de 12 anos, em Parnaíba, litoral do Piauí.





De acordo com testemunha, o homem estava tomando banho no rio Igaraçu com a vítima, quando foi flagrado abraçando à força por trás a menina. Depois em outra situação o mesmo foi flagrado beijando a boca da adolescente.





Uma testemunha acionou populares e conseguiu dominar o suspeito. Em seguida ele foi entregue à polícia, sendo autuado pelo delegado João José.





Na quarta-feira (5), ele será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Criminal local.





* Com informações do Phbwebcidade