Homem mantinha mãe de 74 anos presa em cômodo escuro

Policiais encontraram idosa apenas de fralda e deitada no próprio vômito.

Um homem de 39 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (14), em Planaltina (DF), por maus tratos à mãe, uma idosa de 74 anos. Policiais da 16ª DP encontraram a senhora apenas de fralda geriátrica deitada em um colchonete em um cômodo escuro.





A prisão aconteceu por meio de uma denúncia anônima. No local onde a idosa estava jogada haviam potes com água e comida e ela estava suja do próprio vômito.





O filho foi enquadrado na Lei Maria da Penha. A vítima foi internada no hospital devido ao estado debilitado de saúde e desnutrição. O homem alegou que cuidava bem da mãe e que ela se machucava e derrubava a comida sozinha. (Pleno News)