HOMICÍDIO A FACA É REGISTRADO EM TIANGUÁ E PM CAPTURA SUSPEITO DO CRIME

Um homem de 25 anos morreu após ser atingido com uma perfuração a faca durante uma discussão com outro no bairro da Subestação em Tianguá. O crime aconteceu por volta das 19h45 do domingo (16). A vítima identificada como EDUARDO DA SILVA BRAGA, ainda foi socorrido por populares ao hospital mas não resistiu. A Polícia Militar realizou diligências e capturou o suspeito do crime, identificado como José Carlos Pereira, 46 anos, o qual já havia sido agredido por populares. Ele foi conduzido a Delegacia de Tianguá e apresentado ao Delegado Dr. Fábio da Silva Pessoa, que realizou a autuação por crime de homicídio.





(Ibiapaba 24 horas)