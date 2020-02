Inscrições do FIES são prorrogadas até 14 de fevereiro

O Ministério da Educação (MEC) informou que as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e para o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) do semestre 2020.1 foram prorrogadas até o dia 14 de fevereiro (sexta-feira). A notícia é de suma importância para os estudantes da região e do Centro Universitário INTA (UNINTA) já que ainda há numerosas vagas na instituição para estudar com o FIES, em 2020.1, principalmente nos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Jornalismo, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Fonoaudiologia, Gastronomia, Nutrição, Pedagogia e Serviço Social. Podem se candidatar ao financiamento estudantes que fizeram a prova do Enem a partir de 2010, sendo que foram disponibilizadas, ao todo, 490 vagas do FIES para a microrregião de Sobral para esse semestre..





