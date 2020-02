LAMENTÁVEL: Idosa de 92 anos morre após ter energia cortada; vídeo

A senhora que precisava do aparelho de nebulização acabou falecendo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, um homem acusa a Equatorial Energia de ser a responsável pela morte de uma idosa de 92 anos, que teve a energia de sua casa cortada, no bairro Itamar Guará, em Imperatriz.





Segundo informações, a senhora havia acabado de chegar do hospital para um tratamento respiratório e voltou para casa a pedido dos médicos para que repousasse usando o aparelho de nebulização que tinha.





De acordo com as informações do vídeo, havia somente uma conta para ser quitada, referente ao mês de janeiro. Foi feito o pedido para que houvesse uma espera de 24 horas, mas o pedido não foi concedido e a senhora que precisava do aparelho de nebulização acabou falecendo.





A Equatorial Energia se pronunciou em relação ao caso dizendo que até agora não podem atestar que o corte da energia elétrica tenha relação com a morte da senhora.





Confira a nota na íntegra:





A Equatorial Maranhão lamenta o ocorrido no bairro Itamar Guará, em Imperatriz, nesta terça-feira (04). Entretanto, cabe esclarecer que até o momento não é possível atestar qualquer relação entre a suspensão do fornecimento e o fatídico acontecimento. De todo modo, a Equatorial Maranhão, informa que já deu início a ampla e profunda apuração interna e, após a sua conclusão, adotará as medidas administrativas que o caso requer.

Via O Imparcial