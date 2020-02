Mais um fim de semana no Ceará marcado pela violência deixa 39 mortos em homicídios e acidentes

Trinta e nove pessoas tiveram morte violenta durante o fim de semana no Ceará. De acordo com os registros das autoridades policiais, no período entre a última sexta-feira ((7) e o começo da madrugada desta segunda (10), foram registrados em todo o estado 29 casos de assassinatos e mais 10 óbitos em acidentes de trânsito.

Em Fortaleza, a Polícia foi acionada para sete locais de crimes, nos seguintes bairros: Serviluz, Paupina, Papicu, Cristo Redentor, Pirambu, Canindezinho e José Walter.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram nove assassinatos nos seguintes Municípios: Cascavel (2crimes, sendo um deles um duplo homicídio), Caucaia (2), Horizonte, Maranguape, Maracanaú e Itaitinga.





No Interior Sul, nove pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Morada Nova (2 casos), Quixeré, Quixadá, Mauriti, Juazeiro do Norte, Russas, Crato e Limoeiro do Norte.





No Interior Norte, quatro homicídios ocorreram em Trairi, Sobral, Crateús e Canindé.





Adolescentes





Entre as vítimas dos 29 assassinatos do fim de semana estão dois adolescentes. Em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) o jovem Francisco Raí de Artaújo Dantas, 15 anos, foi morto, a tiros, na noite da última sexta-feira (7), na Praia da Caponga.





Em Fortaleza, a adolescente Paula Karen, 16 anos, foi morta a tiros, na noite de sábado (8), nas proximidades da Areninha do Pirambu, na Avenida Leste-Oeste.





Acidentes





Além de 29 homicídios, outros 10 casos de acidentes fatais ocorreram no mesmo período. Nos seguintes Municípios: Quixeramobim (Localidade de Barrocas), Juazeiro do Norte (Sítio Pau Seco), Aracati (Estrada da Majorlândia), Ipaporanga (Sede), Lavras da Mangabeira (CE-154, Sítio Alto, com dois mortos), Quixeré (Sítio Leão), Barbalha (Estrada Barbalha-Missão Velha), Maracanaú e Morada Nova (Distrito de Roldão).





O acidente mais grave ocorreu na rodovia estadual CE-153, na localidade de Sítio Alto, na zona rural do Município de Lavras da Mangabeira (a 434Km de Fortaleza), em uma colisão de uma caminhonete com uma motocicleta. Os ocupantes da moto tiveram morte imediata, sendo identificados por Francisco Soares Neto, 70 anos, aposentado; e o agricultor José Cândido da Silva, 65 anos. O motorista da caminhonete fugiu do local do desastre.





Na estrada que liga a cidade de Aracati à Praia da Majorlândia, um acidente no fim de semana causou a morte de uma jovem identificada por Kátia, que estava grávida.





(Fernando Ribeiro)