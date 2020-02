Polícia Civil de Sobral captura dois suspeitos por tentativa de roubo momento após a ação criminosa

Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, resultou na captura de um adolescente e na prisão em flagrante de um homem por tentativa de roubo, na manhã desta sexta-feira (21). Os homens foram localizados no bairro Terrenos Novos, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Após a Polícia Civil de Sobral ser acionada para auxiliar moradores do bairro Cohab 3, que estavam sendo vítimas de uma tentativa de roubo por três indivíduos armados, cinco equipes policiais se deslocaram até o bairro Terrenos Novos, local para onde os suspeitos fugiram. Os policiais conseguiram capturar dois dos três envolvidos na tentativa de roubo no local.





Um homem identificado como Francisco Clésio Mendes Ferreira (25), sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante e autuado por tentativa de roubo majorado e corrupção de menores. Além dele, um adolescente de 17 anos, com passagem por tráfico de drogas, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de roubo tentado. Os procedimentos foram registrados na Delegacia Regional de Sobral. A Polícia Civil de Sobral segue investigando o caso para localizar o terceiro suspeito envolvido na tentativa de roubo.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o número (88) 3677-4711, da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.