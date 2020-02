POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE SUSPEITOS DE ASSASSINAR FERNANDO DO ESPIRITO SANTO

Na tarde desta sexta feira(28), por volta das 15h00, a polícia civil de Sobral, realizou a prisão de dois indivíduos suspeitos de terem participação na morte do técnico em enfermagem, Fernando do Espirito Santo.





De acordo com informações, o laudo expedido pela perícia realizada no corpo de Fernando, aponta que ele foi empurrado no penhasco, e após a sua queda, o autor do homicídio desceu para conferir se o técnico ainda estava vivo, e desferiu varias pauladas na cabeça da vítima.





Os suspeitos foram encaminhados para delegacia de Sobral, para realização dos devidos procedimentos legais.





Fernando do Espírito Santo desapareceu no dia 02 de fevereiro do corrente ano, seu corpo foi localizado no dia 09 do mesmo mês no Serra da Meruoca, morto.





Com informações do Sobral Online