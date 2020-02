POLÍCIA CIVIL (DHPP) CAPTURA QUARTO SUSPEITO ENVOLVIDO EM HOMICÍDIO DE DJ NA CAPITAL

Uma ação realizada por equipes da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) – da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) – prendeu, na segunda-feira (17), um homem identificado como Ramon Sousa de Araújo (19). Ele é suspeito de participar do homicídio que vitimou a DJ Ana Karolina de Souza Santos (19). O crime aconteceu, no dia 28 de julho de 2019, no bairro Bonsucesso, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6). Outros três partícipes foram capturados em ações anteriores da Polícia Civil.





Após colherem informações acerca da morte de Ana Karolina, que não tinha antecedentes criminais, os policiais civis deram início às investigações e chegaram aos nomes de todos os envolvidos no homicídio. A partir dos levantamentos policiais, a 9ª Delegacia do DHPP solicitou a prisão preventiva de todos suspeitos, cujos mandados dos adultos foram cumpridos durante o curso das investigações.





Ramon, conhecido pelo apelido “Coral”, foi capturado na Rua Ipaumirim, no bairro Planalto Ayrton Senna (AIS 9). Durante a ação, foram apreendidos quatro aparelhos celulares e um documento falso, além de uma pequena quantidade de maconha e material para embalagem de entorpecentes. O homem foi conduzido ao DHPP e foi autuado em flagrante pelo crime de participação em organização criminosa e tráfico de drogas. Caso seja comprovada a utilização do documento falso pelo suspeito, ele será indiciado pelo crime de falsidade ideológica. Quando menor, Ramon respondeu a diversos atos infracionais.





Sobre o crime





Ana Karolina foi morta, no dia 28 de julho de 2019, após sair de uma festa para comprar entorpecentes em uma comunidade, nas proximidades do Terminal Rodoviário do Siqueira, e ser agredida pelos criminosos. Segundo as investigações, ela estava na companhia de outras amigas, que também foram agredidas pelos suspeitos. As amigas de Karolina foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, com lesões pelo corpo.





Além de Ramon, foram presos: Jonh Igor da Silva Albuquerque (20), sem antecedentes criminais, Jorge Clevison de Souza Mota (22), com antecedentes criminais por roubo, Tiago Cavalcante Fonseca (33), sem antecedentes criminais. Samuel da Silva Assis (19) também foi identificado como partícipe na ação criminosa, mas morreu em decorrência de um acidente de trânsito após colidir em um veículo de transporte alternativo enquanto fugia de policiais. A Polícia Civil segue em diligência para capturar dois menores de 16 e 17 anos, partícipes no crime.





Os suspeitos foram indiciados e responderão pelos crimes de homicídio qualificado da DJ por motivo torpe, meio cruel e por impossibilidade de defesa da vítima, pela tentativa de homicídio qualificado das amigas dela, além de integrarem organização criminosa, com base na Lei das Organizações Criminosas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos polícias. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o (85) 3257-4807, do DHPP, ou ainda para o número (85) 99111-7498, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.