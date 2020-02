Polícia Civil prende suspeitos no envolvimento de furto de joias avaliadas em R$ 200 mil na Capital

Diligências realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 34º Distrito Policial, resultaram na recuperação de joias furtadas de dentro de um veículo, no bairro Centro, na Área Integrada de Segurança 04 (AIS 04) em Fortaleza. A ofensiva ocorreu nessa quarta-feira (12), horas após o crime, e culminou na prisão de dois suspeitos.





De acordo com levantamentos realizados pelas equipes policiais, a vítima estava em um veículo estacionado na Rua Assunção, no Centro de Fortaleza, quando um homem furtou, de dentro do carro, uma mochila contendo estojos com os produtos avaliados em aproximadamente R$ 200 mil.





Após o crime, a vítima compareceu ao 34º Distrito Policial e registrou a ocorrência. Com as informações, os agentes de segurança localizaram Thiago Oliveira Magalhães (35), que responde a nove procedimentos policiais sendo seis por furto, além de lesão corporal dolosa, violência doméstica e ameaça. Ele foi encontrado em sua residência, no bairro Jangurussu, e confessou o crime. O homem entregou aos policiais a roupa que estava usando durante o delito.





De acordo os agentes, após praticar o crime, o suspeito se dirigiu até o município de Horizonte para vender as joias para um comerciante identificado como Leonar Costa de Matos (44), com antecedentes por crime ambiental e receptação. O homem comprou o material ilícito fornecido por Thiago pelo valor de mil reais. No total, a Polícia recuperou 300 pares de brincos, 85 pulseiras, 60 pingentes, 200 anéis, além de 13 gargantilhas, 32 cordões e escapulários.





Diante dos fatos, os homens foram conduzidos ao 34º Distrito Policial onde Thiago foi autuado por furto qualificado e Leonar por receptação. Os infratores encontram-se à disposição da Justiça.





Denúncia





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para os números (85) 3101- 4926 e (85) 3101-4927, do 34º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)