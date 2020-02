Polícia Civil realiza patrulhamento, elucida latrocínio e apreende fuzil em Fortaleza

Ações desenvolvidas por equipes de policiais civis que trabalharam em serviço extraordinário realizando patrulhamento, na noite dessa quarta-feira (19) e madrugada desta quinta-feira (20), resultou em diversas ocorrências como elucidação de um latrocínio, apreensão de armas – entre elas um fuzil , recuperação de veículos roubados e captura de uma pessoa foragida da Justiça. Mais detalhes serão divulgados em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (20), às 15 horas, no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto.

