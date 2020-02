Polícia tenta desvendar o assassinato de mais uma "novinha" nas ruas de Fortaleza

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) retomam nesta segunda-feira (10), as investigações em torno do assassinato de mais uma “novinha” na Capital. Na noite do último sábado (8), uma adolescente de 16 anos foi morta a tiros quando participava de um evento de Pré-Carnaval nas proximidades da Areninha do bairro Pirambu, em plena Avenida Presidente Castello Branco (Leste-Oeste). Com o crime, subiu para 33 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano (veja lista completa das vítimas no final da matéria).





Paula Karen, que era tratada pelos amigos como “Pâmela”, foi atingida com vários tiros disparados por dois homens que apareceram no local já com armas nas mãos. A garota não era moradora do bairro e nem tinha envolvimento com drogas ou facções, segundo a Polícia. Ela havia ido ao local com alguns amigos e foi atingida por vários tiros, inclusive, na cabeça, o que caracterizou uma execução sumária.





Quando a Polícia Militar chegou ao local do crime encontrou vários curiosos em volta do corpo da garota, porém, ninguém quis falar sobre os motivos do crime nem sobre os autores. Uma equipe do DHPP e outra da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para o atendimento à ocorrência. Na manhã do domingo (9), o corpo da adolescente foi liberado para sepultamento após passar por exame de necropsia.





Veja a lista completa das mulheres assassinadas no Ceará em 2020:





JANEIRO





01 (01/01) – Valdiane Almeida da Silva, 18 (bala) – Av. Sgto. Hermínio/Pres. Kennedy (CAPITAL)





02 (02/02) – Karolaine Maria Carneiro dos Santos, 18 (bala) – Bairro Bom Jardim (CAPITAL)





03 (02/01) – Clarissa Gomes da Silva, 24 (bala) – Sede/Centro (BANABUIÚ)





04 (04/01) – Kathly Anny Freitas, 22 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





05 (04/01) – Laura Adriana Freitas Carneiro, 43 (bala) – Sede (QUIXADÁ)





06 (05/01) – Thaís Avelino de Souza Nascimento, 32 (bala) – R. Catolé/Jangurussu (CAPITAL)





07 (05/01) – Maria Cheyla Cristina Lima Lins, 34 (facadas) – B. São José (JUAZEIRO DO NORTE)





08 (05/01) – Maria Terezinha Dias Menezes, 74 (facada) – Sede (SOBRAL)





09 (06/01) – Alane dos Santos Camelo, 22 (bala) – Av. Wenefrido Melo/Mondubim (CAPITAL)





10 (06/01) – Janaína Carneiro de Oliveira Amaral, 27 (bala) – Sede (BANABUIÚ)





11 (07/01) – Ana Angélica Pereira Capistrano, 48 (bala) – Av.Mister Hull/Ant. Bezerra (CAPITAL)





12 (07/01) – Maria de Lourdes Ramos Lopez, 21 (bala) – Localidade Baixa Grande (PACAJUS)





13 (07/01) – Inara do Nascimento Ferreira, 17 (bala) – R. Princesa Isabel/Genibaú (CAPITAL)





14 (14/01) – Nayra Kelly do Nascimento Lima, 18 (bala) – Sede (LAVRAS DA MANGABEIRA)





15 (17/01) – Maria Jucileide Pereira da Silva. 54 (facadas) – (RUSSAS)





16 (17/01) – Maria da Paz Abel Pires de Sousa, 49 (bala) – Sede (TAUÁ)





17 (18/01) – Diana Anastácio da Silva, 58 (bala) – Localidade Gurguri – CE-040 (FORTIM)





18 (18/01) – Maria Neliane Gomes da Silva, 34 (bala) – Bairro Padre Júlio Maria (CAUCAIA)





19 (18/01) – Camila Veras da Silva, 27 (bala) – R. Justiniano Serpa/B. Otávio Bonfim (CAPITAL)





20 (20/01) – Edna Guedes Venâncio, 49 (outros meios) – Sede (POTENGI)





21 (22/01) – Geruza Helena Alves Bezerra, 44 (pedras/outros) – Serra do Estevão (QUIXADÁ)





22 (24/01) – Maria Nísia Teixeira Freitas, 82 (outros meios) – Icaraí (CAUCAIA)





23 (24/01) – Vítima não identificada (bala) – Distrito de Jurema (CAUCAIA)





24 (25/01) – Dayane da Silva Mascarenhas, 30 (bala) – Bairro São José (JUAZEIRO DO NORTE)





25 (25/01) – Damiana Samara Apolinário da Silva, 27 (faca) – Triângulo (JUAZEIRO DO NORTE)





26 (25/01) – Kauane Teixeira Cabral, 28 (bala) – B. Vila Peri (CAPITAL)





27 (25/01) – Simone Kelly Lopes de Andrade, 33 (bala) – José Walter (CAPITAL)





28 (27/01) – Vítima não identificada (outros meios) – (MARACANAÚ)

29 (29/01) – Maria Cícera Delfino, 47 (pedradas) – (MARTINÓPOLE)





30 (30/01) – Valdiana Alves Duarte, 21 (bala) – R. Guararema/Granja Lisboa (CAPITAL)









FEVEREIRO





01 (02/02) – Juliana Sousa Cruz (bala/carbonizada) – CE-176 (SANTA QUITÉRIA)





02 (03/02) – Claudiana Teixeira da Rocha, 36 (marteladas) – B. Outra Banda (MARANGUAPE)





03 (08/02) – Paula Karen, 16 (bala) – Avenida Leste-Oeste/B. Piranbu (CAPITAL)





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)