Policial militar do Cotam e guarda municipal são baleados em ataques de bandidos

Dois agentes da Segurança Pública foram alvos de ataques nas últimas 24 horas em bairros da Capital. Um deles reagiu a uma tentativa de assalto. O outro foi ferido a tiros quando participava de um cerco a criminosos. Os dois foram socorridos para hospitais da cidade e estão fora de risco de morte.





O primeiro caso ocorreu na tarde desta quarta-feira de Cinzas (26), quando um PM foi atacado por criminosos que tentaram assaltá-lo em plena Avenida Mozart Lucena, no bairro Vila Velha, na zona Oeste da cidade. O “alvo” foi um cabo da PM (identidade preservada) destacado no Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam), do Comando de Policiamento Especializado de Choque (CPE-Choque).





O militar foi atingido com dois tiros, sendo um no ombro e outro de raspão em uma das orelhas. Ele foi socorrido por colegas de farda após pedir apoio através de um aplicativo de celular. Foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota, onde foi atendido e liberado. Os criminosos teriam roubado a arma do PM.





Guarda baleado





O segundo ataque aconteceu na noite desta quarta-feira quando um agente da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), pertencente ao efetivo da Torre de Vigilância do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), na área do bairro Canindezinho, foi baleado por assaltantes cercados pela patrulha.





Os criminosos dispararam tiros contra a patrulha da GMF e os agentes reagiram. Recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam uma das armas usadas no ataque. Os bandidos conseguiram fugir, mas já foram identificados pela GMF e estão sendo procurados. O guarda foi atendido no IJF-Centro e transferido para um hospital particular. Seu estado de saúde é considerado estável, sem riscos de morte.





(Fernando Ribeiro)