Policial militar é morto a facadas dentro de casa no bairro Henrique Jorge

Vítima estava com um grupo de amigos dentro de uma casa quando o crime aconteceu. Quatro pessoas suspeitas do crime foram levadas para a delegacia.





Um policial militar foi morto a facadas no início da tarde desta quarta-feira (26) na Rua 20 de Outubro, no Bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O crime aconteceu dentro de uma residência.





Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 59 anos, identificada como Maria Aparecida Lima Leite, de 59 anos, foi presa em flagrante suspeita de cometer o crime. Ela foi encontrada pela polícia ingerindo bebida alcoólica ao lado do corpo da vítima.





Conforme a polícia, Afonso Arlindo Alves, de 59 anos, estava com um grupo de amigos no momento do crime. A mulher, sem antecedentes criminais, desferiu dois golpes de faca contra a vítima, conforme nota da Polícia Militar. Ela foi encaminhada ao 27° Distrito Policial (DP), onde foi autuada em flagrante por homicídio.





(Diário do Nordeste)

Foto: Beatriz Farias/SVM