Moradores e comerciantes do entorno do prédio onde funcionou a Delegacia de Polícia Civil, localizando na rua Cel. Rangel, Centro, denunciam o total abandono em que se encontra o prédio. Segundo os moradores, parte do muro está prestes a desabar, o local está servindo de apoio para usuários de drogas, que utilizam o local para realizarem sua necessidades fisiológicas, além do forte odor que exala do local.

