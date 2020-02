PRF apreende BMW no Pará e dono chama seu helicóptero; vídeo

Um motorista teve o seu veículo BWM X6, apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na cidade de Dom Eliseu no Pará, neste final de semana de carnaval.





O que mais chamou a atenção foi quando o agente da PRF perguntou ao condutor do BMW se ele gostaria de solicitar um moto-táxi, nesse momento ao celular ele aciona seu helicóptero para que venha buscar no posto policial. Sem acreditar no que vê, o agente da PRF acaba rindo da situação.