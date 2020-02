Professor mata funcionário da Câmara Municipal a tiros em restaurante de Santa Quitéria

Um funcionário da Câmara Municipal de Santa Quitéria foi morto a tiros na madrugada deste sábado (29) enquanto estava em uma festa num restaurante na Avenida Joaquim Eurico Lobo.





Adriano Pinto de Brito foi atingido com um disparo na cabeça, efetuado pelo acusado Francisco Cláudio Facundo Aragão, que é professor da rede estadual. Informações dão conta de que momentos antes do crime, ambos teriam discutido. Cláudio, então, saiu em seu carro e retornou para o local, onde foi na direção da vítima, atirou e em seguida, fugiu.

Adriano chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, porém deu entrada já sem vida. A Polícia Militar já está em diligências para localizar o acusado, que até o momento, está foragido. Uma equipe da Polícia Civil já esteve no Hospital colhendo informações, para começar a investigação. Ainda não se sabe o que teria motivado esta execução.





As imagens da câmera de monitoramento do local também deverão ser recolhidas para ajudar nos trabalhos da Polícia. O corpo será removido para o Instituto Médico Legal de Canindé. Este é o terceiro homicídio registrado em quatro dias no Município.





A Câmara Municipal emitiu uma nota de pesar, onde "roga a Deus que dê conforto necessário a todos os familiares e amigos nesta hora de dor irreparável pela lamentável perda".





