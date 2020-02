RAIO CUMPRE MANDADO DE PRISÃO NA ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO

Um homem de 27 anos com vários antecedentes criminais foi preso pelos Policiais da equipe Raio no município de São Benedito. O fato aconteceu na manhã da quinta (06/02) durante diligências realizadas na localidade conhecida como “Sitio Carnaúba II”, na zona rural do município.





Antonio Dielson Viana da Silva, tem antecedentes por assalto e tentativa de homicídio, contra ele havia um Mandado de Prisão em aberto. O suspeito foi encaminhado a Delegacia de São Benedito, onde ficará a disposição da Justiça.





(Ibiapaba 24 horas)