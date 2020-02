SUSPEITO DE ASSASSINAR O GAROTO KAIO É LOCALIZADO E CONDUZIDO À DELEGACIA

Já se encontra na Delegacia Regional de Sobral, Francisco Orlando Cavalcante de Sousa, 42 anos , residente na Rua da Paz Bairro do Sumaré. Conforme depoimentos prestados à polícia, através de familiares, "Mudo Tetel" é suspeito de matar o menino Kaio por meio de afogamento no Rio Jaibaras, fato ocorrido na véspera de Natal de 2019. Tetéu que estava foragido desde o dia do fato, foi localizado hoje pela manhã, na localidade de Serrote do Piaba por uma composição do RAIO. O delegado responsável pela investigação solicitou um interprete de libras, devido a deficiência auditiva do suspeito.





Mais detalhes em instantes.





Com informações de Sobral na Mídia