UNINTA disponibiliza nova opção de crédito estudantil de até 100%, o CREDIES

O Centro Universitário Inta (UNINTA), buscando contribuir para que cada vez mais pessoas tenham acesso a educação, disponibilizará, a partir deste semestre, uma nova modalidade de crédito estudantil, o CREDIES, que financia até 100% do curso, exceto para o curso de Medicina. A opção vem somar com o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o PRAVALER, já ofertados pela instituição.





VANTAGENS DO CREDIES





O crédito, feito totalmente on-line, destaca-se por não exigir nota do ENEM, nem conta em banco, além de não cobrar juros e possuir a taxa administrativa mais baixa do mercado, 035% ao mês. O candidato também não é submetido a análise de crédito, somente o fiador.





Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o setor de Tesouraria do UNINTA através do telefone (88) 3112.3500.