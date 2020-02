UNINTA promove Colação de Grau e recebe mais de 2000 convidados

Na noite de quinta-feira (30), o Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou mais uma emocionante Cerimônia de Colação de Grau. Dessa vez, os estudantes que participaram do momento concluíram os seus cursos de graduação em 2019.2. O evento recebeu mais de 2000 pessoas e aconteceu no Palmeiras Country Clube.





A instituição entregou ao mercado de trabalho cerca de 400 novos profissionais, entre eles estavam os estudantes da 1° turma de Engenharia de Produção do UNINTA, que receberam a outorga de grau como destaques da cerimônia.





O egresso de Biomedicina, Reynaldo Assis de Vasconcelos Lopes revelou a significação da solenidade para sua vida profissional. “Hoje é um dos dias mais importantes em minha vida, pois cheguei na conclusão do curso de Biomedicina pelo UNINTA, que sempre foi um sonho para mim. E o que eu posso dizer em meu nome e em nome da turma que se forma hoje é que está sendo uma satisfação enorme chegar a este momento, pois a qualidade do ensino que recebemos influencia diretamente no nosso âmbito profissional e nós temos a certeza que sempre tivemos um ensino de excelência. Isso nos dá a convicção de que iremos ter muito espaço no mercado de trabalho, pois somos oriundos de uma instituição com um alto nível de qualidade”.





A solenidade foi presidida pelo Pró-Reitor de Ensino e Graduação Prof. Dr. Rômulo Carlos de Aguiar, que regeu o momento em nome do Magnífico Reitor Prof. Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior e para compor a mesa contou com as autoridades acadêmicas Pró-Reitores, Diretores e Coordenadores da IES.