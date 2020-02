URGENTE! CORPO DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM FERNANDO É ENCONTRADO EM AVANÇADO ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO NA SERRA DA MERUOCA

Na manhã deste domingo, dia 9, o corpo do Técnico de Enfermagem Fernando encontrado em avançado estado de decomposição na Serra da Meruoca, no Sítio Palmeiras.



Fernando do Espírito Santo Rodrigues estava desaparecido desde o dia 02 de fevereiro do corrente ano.



O corpo foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia e o Corpo de Bombeiros.



Familiares ratificaram que o corpo é do Técnico de Enfermagem.





O corpo foi encontrado numa localidade denominada Caverna.





A Perícia foi acionada para o local.



A Polícia Civil está investigando o caso.





Mais detalhes em instantes.