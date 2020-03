As circunstancias do crime ainda estão sendo investigadas pela SAP.

Um agente penitenciário foi morto a tiros na noite do domingo, 1°, no bairro Papicu. A morte foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O nome do agente não foi informado pela pasta.





As circunstancias do crime ainda estão sendo investigadas pela secretaria.





(O Povo)