BPMA captura suspeito de comercializar armas de fogo em Forquilha

O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante um homem suspeito de comercializar armas de fogo, uma espécie de “armeiro”,em Forquilha – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O homem foi preso, no último sábado (29), com diversas munições, cinco armas de fogo e aves da fauna brasileira que era mantida em cárcere. O flagrante foi levado para o plantão da Delegacia Regional de Sobral.

Após informações de que um indivíduo estaria trabalhando como “armeiro” em sua residência, os policiais militares verificaram a situação e constataram que no local havia diversas armas de fogo e também dois pássaros silvestres. Um homem identificado como Benedito Rodrigues dos Santos (53), sem antecedentes criminais, se apresentou como morador do imóvel e permitiu a entrada dos agentes.





A equipe policial encontrou em uma oficina, ao lado da casa, duas espingardas calibre 36, três espingardas de fabricação artesanal, 12 estojos de calibre 20 vazios, cinco estojos de calibre 28 vazios, 20 estojos de calibre 32 vazios e outros materiais utilizados na manutenção do armamento. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia.





Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo e crime ambiental. A Polícia Civil apura se o homem tinha envolvimento com alguma atividade criminosa.









Denúncias





A população pode contribuir com o trabalho do BPMA repassando informações que possam auxiliar no combate a crimes ambientais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99937-7389, que também é o WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. As ocorrências nas regiões do Sertão de Inhamuns, Sertão Central, do Vale do Jaguaribe e Centro-Sul.O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)