Cães farejadores auxiliam no 3º dia de buscas pela jovem que desapareceu em Santana do Acaraú

Bombeiros fazem buscas em mata desde sexta-feira, quando foram acionados pela delegacia que investiga o caso.

Com o auxílio de três cães farejadores, o Corpo de Bombeiros chega, neste domingo (8), ao terceiro dia de buscas por Tatiane Araújo, de 18 anos.





A jovem desapareceu em Santana do Acaraú, a 228 km de Fortaleza, após passar o Carnaval com o namorado na cidade de Sobral, na região Norte do Ceará.





O trabalho está sendo desenvolvido por uma equipe formada por cerca de 10 bombeiros, na localidade de Dourado, zona rural de Santana do Acaraú, local onde moradores encontraram, na última quinta-feira (5), roupas que podem ser da jovem.





A equipe é formada por bombeiros enviados de Fortaleza e de Sobral.





Na sexta-feira (6), mergulhadores participaram das buscas, fazendo uma varredura no açude, mas não tiveram êxito. No dia seguinte, no sábado (7), a equipe se reuniu com moradores para procurar a jovem no entorno do reservatório, mas sem sucesso.

Jovem desapareceu depois de passar o carnaval com o namorado em Sobral, no Ceará





Reforço





Neste domingo, a equipe então foi reforçada com a presença de mais bombeiros militares e dos cães.





De acordo com o tenente-coronel Morais, comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão Bombeiro Militar de Sobral, a presença dos cães foi solicitada devido ao faro apurado dos animais.





"Esses cães geralmente já são premiados, trabalharam até em Brumadinho (na tragédia do rompimento da barragem da Vale, em Minas Gerais), têm experiência", afirma, estimando que a equipe deve localizar Tatiane ainda neste domingo.





Desaparecimento misterioso





Tatiane Araújo desapareceu em Santana do Acaraú, após passar o Carnaval na cidade de Sobral com o namorado. Ela retornou em uma topic para Santana do Acaraú, onde mora, no dia 27 de fevereiro, mas não chegou em casa.





Conforme apontam as investigações da polícia, o mototaxista Expedito Edson Amarante, de 55 anos, teria sido a última pessoa a ter contato com Tatiane.





Ele chegou a ser intimado a depor na delegacia, mas ele foi encontrado sem vida, na manhã da última quarta-feira (4), na mesma mata em que a garota é procurada. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local da ocorrência realizando os primeiros levantamentos acerca da morte do homem e trabalha com a hipótese de que ele tenha cometido suicídio.





