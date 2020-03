Capturados bandidos que assassinaram policial civil em uma tentativa de assalto

Quatro adultos e um adolescente foram capturados, ontem (17), em Fortaleza, como suspeitos de envolvimento na morte de um policial civil. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (16), no bairro Jardins Cearenses, quando o inspetor Valdenir Sousa, 42 anos, foi morto a tiros em uma suposta tentativa de assalto (latrocínio).





Os quatro suspeitos foram detidos numa operação que mobilizou várias equipes da Polícia Civil logo após o crime. Entre os suspeitos presos está um adolescente, que contou em detalhes como o crime aconteceu e confirmou que a intenção dele e de seus comparsas era roubar o telefone celular da vítima, porém, esta reagiu.





Os três adultos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde acabaram sendo autuados em flagrante já que estavam sendo caçads desde a noite da última segunda-feira. Já o menor, foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente onde também foi indiciado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, previsto no artigo 157, parágrafo terceiro (roubo com morte) do Código Penal Brasileiro.





O crime





Na noite da última segunda-feira, o inspetor Valdenir saiu de casa, após o expediente no 8º DP (José Walter), onde trabalhava, e foi dar água e ração para gatos abandonados nas proximidades de sua residência. No trajeto de volta para a residência, foi atacado pelos criminosos e morto com dois tiros.





A hipótese de um crime de execução sumária não foi descartada pela Polícia. No entanto, ao serem detidos, os suspeitos afirmaram que mataram o policial numa tentativa de assalto em que ele reagiu e foi baleado.





(Fernando Ribeiro)