Caso Tatiane: procura por jovem desaparecida é suspensa até PM apontar "local plausível de buscas"

Um dos familiares de Tatiane Araújo pediu que as pessoas parem de "passar informações erradas”.

A 1ª Companhia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Sobral, na Região Norte do Estado, informou a suspensão da procura pela jovem Tatiane Araújo, 18, até que a "investigação da Polícia Civil de Santana do Acaraú aponte um local plausível de buscas". Tatiane desapareceu após passar o Carnaval com o namorado, em Sobral.





O tenente-coronel BM Moraes, comandante da 1ª Companhia, informou que, neste domingo, foram investigados todos os locais propensos. “Retornamos da cidade de Santana do Acaraú, onde estivemos desde 6h. Não foi encontrado nenhum vestígio ou sinal. Estivemos na Delegacia da Polícia Civil e mantivemos contato com o escrivão explicando que as buscas serão interrompidas até que a investigação aponte um local plausível”, ressaltou.





A reportagem entrou em contato com a Delegacia da Polícia Civil de Santana do Acaraú, mas os responsáveis informaram não poderem detalhes da Operação, porém, ressaltaram que a procura pela jovem deve continuar nesta segunda-feira (9).









Desinformação





As buscas se concentram, desde a última sexta-feira (6), em um açude localizado em Dourado, na zona rural de Santana do Acaraú, onde moradores encontraram possíveis roupas da jovem. Uma das dificuldades ressaltadas pelas equipes de busca e familiares é a presença de informações desencontradas sobre o desaparecimento da jovem, o que dificulta a Operação.





“Ontem (8), as equipes de busca receberam informações que talvez ela (Tatiane) estivesse em Santa Rita (localidade próxima). Foram procurar por lá e não encontraram”, disse um familiar. “A família precisa muito que o pessoal pare de passar informações erradas”.









Procura Interrompida





Este será o quarto dia consecutivo de buscas. Na última sexta-feira (6), a equipe de resgate chegou a ter mergulhadores, que fizeram a varredura no açude. No sábado (7), os trabalhos foram feitos em toda a área no entorno do reservatório. Já neste domingo (8), os homens do Corpo de Bombeiros receberam o apoio de três cães farejadores vindos da Capital para auxiliar na Operação.





Tatiane desapareceu após passar o Carnaval na cidade de Sobral, na Região Norte, com o namorado. No dia 27 de fevereiro, ela chegou a pegar um veículo para retornar a Santana do Acaraú, onde mora, mas não chegou em casa.





Segundo a Polícia Militar, um mototaxista amigo da família, de 55 anos, foi a última pessoa a ter contato com a jovem. Ele chegou a ser intimado para depor, mas foi encontrado morto na manhã da última quarta-feira (4). O corpo do mototaxista foi encontrado em um matagal próximo ao local onde foram achadas as peças de roupa que podem ser de Tatiane, na quinta-feira (5).





(Diário do Nordeste)