Ceará está com 24 casos de coronavírus confirmados

O número de casos suspeitos, contudo, quase triplicou em 24 horas, passando de 259 para 766.

O Ceará tem 24 casos do novo coronavírus confirmados até a tarde desta quinta-feira (19), conforme aponta o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa). Já o número de casos ainda suspeitos quase triplicou desde o boletim divulgado nesta quarta-feira (18), passando de 259 para 766. Foram descartadas 118 notificações da doença.





Os casos confirmados estão distribuídos entre Fortaleza, Aquiraz e Sobral. Uma outra pessoa detectada com o Covid-19 é residente de São Paulo, mas fez os exames no Ceará.





O governador do Ceará, Camilo Santana, pediu aos cearenses que se isolem socialmente até o domingo (22), como estratégia para evitar a proliferação do novo coronavírus no Estado. "Meu apelo é que todos permaneçam em casa nos próximos quatro dias", disse em uma live em suas redes sociais no início da tarde desta quarta-feira (18).





Novas ações no combate à pandemia no Ceará também foram anunciadas por Santana, entre elas a autorização para a Secretaria da Saúde comprar ou alugar 600 novas UTIs para ampliar o atendimento em unidades públicas de saúde, incluindo respiradores, camas, entre outros.





"Vamos quase que dobrar nossa capacidade de atendimento. É a retaguarda para receber aqueles casos mais graves", disse.









O Governo do Estado também requisitou de 100 mil máscaras e 400 mil litros de álcool gel pra atender a população nas unidades públicas de saúde, afirmou Camilo.





Outra ação, segundo o governador, é a compra de 10 mil kits de teste rápido para detectar o novo coronavírus.





(Diário do Nordeste)