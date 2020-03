Ceará registra surgimento e criação de mais uma facção criminosa no Estado

O estado do Ceará registrou nos últimos meses o surgimento e a criação de mais uma facção criminosa no Estado, o “Comando da Laje”, ramificação da facção carioca “Comando Vermelho”, com sede na cidade de Caucaia. A informação colhida pelo jornal Diário do Nordeste, foi confirmada pelo MPCE e pela Polícia Civil.





O surgimento da nova facção ocorreu a partir de um outro grupo criminoso formado por um dos homens mais procurados do Ceará: Alban Darlan, o ‘Darlan’. O governador Camilo Santana, atualmente, oferece R$ 10 mil a quem der informações que possam levar à sua captura.





Desde que a facção foi criada, integrantes do novo grupo criminoso são suspeitos de cometer, pelo menos, 18 assassinatos, entre os anos de 2016 e 2020. O principal matador do Comando da Laje recebe a alcunha de “Guabiru”, Walisson César, 23 anos.





O município de Caucaia tem causado certa preocupação na Secretaria da Segurança Pública por ter apresentado, nos últimos meses, aumento crescente no número de assassinatos. De acordo com o órgão estadual, só nos dois primeiros meses do ano, foram registrados 81 casos de mortes violentas (33 em janeiro e 48 em fevereiro). A média é de mais de uma por dia.





(A Voz de Sta. Quitéria)