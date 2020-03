Ceará tem 55 casos confirmados e transmissão comunitária de coronavírus, diz secretário da Saúde

O Ceará já registra transmissão comunitária da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus . A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, em pronunciamento online na tarde desta sexta-feira (20). Nesse caso, a transmissão do vírus é feita por fontes não identificadas e que não estiveram no exterior, ou seja, tem origem desconhecida. Até as 14h30, o Estado contabiliza 55 casos confirmados.





"Isso faz mudar as estratégias. Pessoas que têm formas leves da doença, se não estiverem no grupo de maior risco, não precisam procurar as unidades de saúde. É mais importante, do ponto de vista epidemiológico, mapear os casos graves para nos anteciparmos e eles terem melhor evolução", explica o secretário.





No grupo de maior vulnerabilidade, estão idosos acima de 80 anos, imunossuprimidos, pessoas em tratamento de câncer, diabéticos e pessoas com problemas cardiorrespiratórios. Caso apresentem sintomas, a recomendação é que sejam procuradas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza e os hospitais regionais, no Interior do Estado.





Por enquanto, a recomendação é que os cearenses permaneçam em isolamento social por 10 dias. Segundo o Dr. Cabeto, o período pode ser prorrogado, mas a medida depende da análise do cenário futuro de contaminação do Estado.





"Precisamos de tranquilidade. Estamos preparados para dizer a verdade, com toda a transparência, todos os resultados e estratégias. Não estamos subestimando a crise, mas é preciso ter serenidade", pontuou o secretário da Saúde.









TIRE DÚVIDAS SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS:





A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.





O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.









TRANSMISSÃO E CUIDADOS





O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.





SINTOMAS





Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO





As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.





(DN)