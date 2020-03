COMUNICADO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS SÃO DOMINGOS

Em todo o mundo, as ações de contigenciamento ao Covid-19 tem mudado a rotina de toda a população. No Ceará, o decreto No 33.519, expedido pelo governador do Ceará, Camilo Santana, determinou que todos os estabelecimentos fechem o atendimento presencial, com exceção de serviços e produtos essenciais, como postos de gasolina, lojas de conveniências, hospitais, farmácias e supermercados.





Os Postos São Domingos reafirmam o compromisso em garantir o abastecimento da população. Algumas medidas medidas importante na prevenção ao Coronovirus estão sendo necessárias afim de reduzir os riscos de transmissão do vírus e gerar mais segurança para clientes, colaboradores e parceiros. Abaixo, seguem os horários e as formas de funcionamento, assim como as medidas adotadas na prevenção:





FUNCIONAMENTO





Pista de abastecimento e lojas de conveniência de Sobral: das 7h as 19h (Domingo a domingo)





Troca de óleo: horário comercial





Peça em casa produtos da Loja de Conveniência pelo app Ai Q Fome: dom a qua: até as 22h | qui a sab: até as 23h





SD Pneus, SD Plaza Hotel e Lubnorte: fechados até o dia 29/03





MEDIDAS DE PREVENÇÃO





Seguir todas as recomendações da OMS - Organização Mundial da Saúde.





Disponibilização de máscaras para os colaboradores em atendimento produzidas pela própria empresa.





Emplastificação das maquinetas e higienização com álcool em gel antes e após o manuseio.





Distância mínima de 1m dos clientes, sem perder a forma cortês de atendimento.





Colaboradores acima de 60 anos em home office ou em férias antecipada.





Restrição do consumo de produtos nas dependências das lojas de conveniência.





Campanha Amigo que é Amigo, Cuida com vídeos de orientação para colaboradores.





Cartazes com dicas de prevenção.





Além destas iniciativas, firmamos uma parceria com o Dr. João Rodrigues, que está conduzindo a implementação de protocolos importantes de contigenciamento, com o acompanhamento das atualizações das medidas de prevenção a medida do avanço dos dias, além de diversas outras iniciativas em andamento.





Reafirmamos nosso compromisso com o pleno abastecimento dos nossos produtos e serviços a população, dentro dos limites permitidos e definidos pelas autoridades. Apoiamos as determinações até o momento tomadas pelos órgãos responsáveis no sentido da redução dos riscos de contaminação da população. As consequências econômicas são reais, todavia é hora de cada um assumir responsabilidade em prol do bem coletivo. Acreditamos que este é um momento para podemos ser mais humanos, estarmos mais unidos e enfrentarmos com coragem as adversidades. Juntos podemos mais.









Elielton Lima

Diretor Postos São Domingos