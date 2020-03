DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Veja à íntegra da denúncia:

"Ola boa noite! Gostaria de fazer uma denúncia da escola Gerardo Rodrigues, sobre o kit alimentação que veio pras crianças, meu filho estuda lá, veio o nome dele pra receber o kit, fui no colégio três vezes e eles disseram que o nome do meu menino não tava lá, e eu tenho como provar que o nome dele tava lá, ela não deu o kit e veio com maior ignorância comigo, elas estão dando esse kit por cara, e levando pra casas delas, se eu não precisasse eu já mais tinha indo pegar essa humilhação que o rapaz e essa moça fez eu passar."