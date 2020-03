Feminicídio: mulher é morta a golpes de faca pelo ex-namorado na presença dos três filhos

Mais um caso de feminicídio é registrado no Ceará, elevando para 81 o número de mulheres mortas no estado em apenas três meses (incompletos) de 2020. Uma dona de casa de 36 anos, foi morta a golpes de faca diante de seus três filhos na cidade do Cedro (a 420Km de Fortaleza). O crime aconteceu no fim de semana e o suspeito do crime está foragido.





O assassinato de Cícera Helen Almeida de Oliveira ocorreu na tarde do último sábado, no bairro Alto do Padeiro, na periferia da cidade. De acordo com as primeiras informações colhidas pela Polícia Militar no local do crime, no momento em que era esfaqueada, a mulher pedia socorro aos filhos. Um deles, de 9 anos, fugiu de casa e pediu socorro aos vizinhos.





No entanto, quando os moradores entraram na casa, se depararam com o corpo da mulher em meio a uma poça de sangue e os dois filhos chorando junto da mãe morta. A PM compareceu rapidamente ao local e isolou acena do assassinato para preservar o trabalho da Perícia.





O corpo de Cícera foi encaminhado ao Núcleo Regional da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) na cidade de Iguatu.





Procurado





O suspeito do crime foi identificado como Raimundo Ventura da Silva, ex-namorado da mulher. Ele fugiu do local deixando a faca que usou para matá-la. Inspetores da Delegacia Municipal de Polícia Civil do Município do Cedro e da Delegacia Regional de Iguatu estão em diligências junto com a PM para tentar prender o assassino.





O assassinato ocorrido em Cedro no fim de semana fez subir para 81 o número de mulheres mortas no Ceará neste ano, e o 21º do mês. Veja a seguir a lista das vítimas de março:





MARÇO





01 (01/03) – Ana Cristina Victorino Campos, 29 (bala) – (GUARAMIRANGA)





02 (02/03) – Maria Williane Rocha, 32 (bala) – B. Padre Andrade (CAPITAL)





03 (02/03) – Vítima não identificada (achado) – B. Vila União (CAPITAL)





04 (02/03) – Isabelle Alves Silveira, 15 (bala) – Sítios Novos (CAUCAIA)





05 (02/03) – Célia Sousa Cruz, 47 (faca) – (SOBRAL)





06 (08/03) – Adriana Jardim de Araújo, 48 (pauladas) – B. Mondubim (CAPITAL)





07 (09/03) – Antônia Tayná Raulino de Andrade, 30 (bala) – B. Nova Cigana (CAUCAIA)





08 (10/03) – Emily Vitória da Silva Lucas, 17 (bala) – Rua Agamenon/Vila Peri (CAPITAL)





09 (10/03) – Marília Gabrielly Ferreira Ribeiro, 17 (bala) – Malvinas/ Quintino Cunha (CAPITAL)





10 (11/03) – Maria Rita Kaillane Pereira da Costa, 17 (bala) – Vila São Jerônimo (GUAIÚBA)





11 (11/03) – Dandara Monteiro da Silva, 18 (bala) – (GUAIÚBA)





12 (12/03) – Maria de Fátima Rodrigues de Sousa, 30 (bala) – (TAMBORIL)





13 (13/03) – Lisandra Araújo de Souza, 24 (bala) – Rua 115, Conjunto Timbó (MARACANAÚ)





14 (13/03) – Adriane Pinheiro Tavares, 19 (bala) – Fortaleza/AIS-2 (CAPITAL)





15 (14/03) – Clara Fernanda Mendes Duarte da Silva, 18 (bala) – (MARANGUAPE)





16 (15/03) – Yasmim Silva Ribeiro, 14 (bala) – (CAUCAIA)





17 (18/03) – MarIa Eliene Santos de Sousa, 14 (bala) – Loc. Córrego Novo (ACARAÚ)





18 (19/03) – Edileuza Farias da Silva, 53 (facadas) – Parque Guadalajara (CAUCAIA)





19 (22/03) – Byana Beatriz de Sousa Oliveira, 22 (bala) - Bairro Campo Novo (QUIXADÁ)





20 (23/03) – Maria Elizângela Freitas Lopes, 39 (bala) – Sede (PENTECOSTE)





21 (28/03) – Cícera Suelen Almeida de Oliveira, 36 (facadas) – B. Alto do Padeiro (CEDRO).





(Fernando Ribeiro)